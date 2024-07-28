Даже не исполнилось 18-ти: названо имя погибшего первокурсника харьковского университета Воздушных сил

Причины инцидента пока не озвучиваются

Во время выполнения учебного полета под Харьковом погиб первокурсник из Львовской области. Парню еще не исполнилось 18 лет.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба Самборского городского совета. Отмечается, что погибшим оказался курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) Капустенский Юрий Игоревич.

Ему оставалось три месяца до наступления совершеннолетия.

"Мэр Юрий Гамар, депутатский корпус и исполнительный комитет Самборского городского совета выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины", — говорится в сообщении.

Там отметили, что о месте и дате похорон будет сообщено позже.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 27 июля, о чем проинформировала пресс-служба ХНУВС. Там не сообщили деталей инцидента, указав лишь, что это случилось, когда курсант выполнял тренировочный полет на самолете К-10 Swift.

Как сообщалось ранее, накануне российская ракета повредила дом известного харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. Он и его семья уцелели, но некоторые получили легкие ранения.