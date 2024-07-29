У Києві буде прохолодно: коли очікувати до +20 градусів та шквальних вітрів

Найсильніші вітри передбачаються у понеділок-вівторок

Цими днями у столиці України прогнозується спад спеки та місцями йтимуть опади. Синоптики прогнозують, що найтриваліші дощі очікуються у вівторок.

У місті також вируватимуть вітри, які коливатимуться від свіжих 9 м/с до міцних 14 м/с. Про це повідомили на сайті Meteofor.

Понеділок, 29 липня, принесе у місто мінливу хмарність, а на початку дня пройшли дрібні дощі. Температура повітря вдень підвищиться до +23 градусів. Вночі було тепліше — 24 градуси тепла. Протягом доби прогнозуються сильні-міцні вітри — 12-14 м/с.

Вівторок, 30 липня, очікується найбільш хмарним та дощовим. Дрібні опади йтимуть вранці та вдень. Повітря у денний час прогріється до +20 градусів. Вночі показники впадуть до +17 градусів. Цього дня вітри не опустяться нижче свіжих 10 м/с та не виростуть в силі понад міцних 14 м/с.

Середина тижня, 31 липня, також буде похмурою, але не мокрою. Денні показники температури покажуть +25 градусів, а вночі опустяться до +17 градусів. Цього дня потужність вітрів буде меншою — свіжі 9 м/с. Вони вируватимуть протягом ранку-пізнього вечора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко дала прогноз, де найближчими днями в Україні буде спадати спека.