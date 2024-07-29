В Киеве будет прохладно: когда ожидать до +20 градусов и шквальных ветров

Сильнейшие ветры предполагаются в понедельник-вторник

На днях в столице Украины прогнозируется спад жары и местами будут идти осадки. Синоптики прогнозируют, что самые длительные дожди ожидаются во вторник.

В городе также будут бурлить ветры, которые будут колебаться от свежих 9 м/с до крепких 14 м/с. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

Понедельник, 29 июля, принесет в город переменную облачность, а в начале дня прошли мелкие дожди. Температура воздуха днем повысится до 23 градусов. Ночью было теплее – 24 градуса тепла. В течение суток прогнозируются сильные-крепкие ветры — 12-14 м/с.

Вторник, 30 июля, ожидается самым облачным и дождливым. Небольшие осадки ожидаются утром и днем. Воздух в дневные часы прогреется до +20 градусов. Ночью показатели упадут до 17 градусов. В этот день ветры не опустятся ниже свежих 10 м/с и не вырастут в силе более крепких 14 м/с.

Середина недели, 31 июля, также будет пасмурной, но не мокрой. Дневные показатели температуры покажут +25 градусов, а ночью опустятся до +17 градусов. В этот день мощность ветров будет меньше — свежие 9 м/с. Они будут бурлить в течение утра-позднего вечера.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз, где в ближайшие дни в Украине будет спадать жара.