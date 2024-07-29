Придется получить уже в августе 2024 года: кому понадобится новый военный билет

Бумажный и электронный форматы имеют одинаковую юридическую силу

В Украине действует обязательная мобилизация военнообязанных мужчин, которые во время встречи с представителями территориального центра комплектования должны показывать им военный билет. Однако уже в августе его нужно будет обновить.

"Телеграф" расскажет, кому нужен новый военный билет и как его получить.

Заметим, военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга. В нем есть отметка о статусе личности — годится или не годится. По действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. В то же время военный билет может быть бумажным и электронным, и оба имеют одинаковую юридическую силу.

Как получить военный билет:

В электронной форме с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Это делается через приложение "Резерв+". Сначала нужно обновить данные, а затем сформировать PDF-версию документа. Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Это делается через приложение "Резерв+". Сначала нужно обновить данные, а затем сформировать PDF-версию документа. Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. В бумажной форме и на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 559. Если же сведения военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, он считается недействительным.

Когда нужно получать новый военный билет в августе:

после взятия гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, состоявший на военном учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;

в случае изменения категории по воинской обязанности;

в случае отсутствия места для внесения изменений в документ;

если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, имеющейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

в случае утраты (порчи) документа;

если есть желание сменить военно-учетный документ старого образца на новый.

Ранее "Телеграф" писал, кто потеряет отсрочку от мобилизации уже в августе и сможет получить повестку.