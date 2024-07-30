В Україні хочуть запровадити новий День пам'яті та скорботи: кого і коли будуть вшановувати

Ініціаторами є група депутатів

В Україні пропонують запровадити офіційні Дні пам’яті та скорботи. У ці дати хочуть вшановувати пам’ять про бійців бригади "Азов", яких було страчено в "Оленівській колонії".

Про це свідчить проєкт постанови, який уже зареєстрований у Верховній Раді. Його ініціаторами є група депутатів, до якої входять Гончаренко, Мезенцева, Шуляк, Юрчишин та інші.

Вони пропонують встановити 28-29 липня Днями скорботи за бійцями 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", страчених внаслідок терористичного акту в колонії №120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території України.

"У ці дні пропонується вшановувати бійців, які загинули внаслідок терористичного акту в Оленівці. Працюємо над тим, щоб зробити також єдиний день вшанування", — написала Мезенцева.

Нагадаємо, два роки тому російський терористичний акт у колонії, в якій знаходилися військовополонені, зокрема "азовці", забрав життя 54 захисників. Щонайменше 130 отримали поранення.

Раніше ми писали про те, що СБУ повідомила підозри екс-начальникам колонії у Оленівці. Вже відомо, хто вони, де ховаються і як виглядають.