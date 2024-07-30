В Украине хотят ввести новый День памяти и скорби: кого и когда будут чествовать

Инициаторами является группа депутатов

В Украине предлагают ввести официальные Дни памяти и скорби. В эти даты хотят чествовать память о бойцах бригады "Азов", которые были казнены в "Еленовской колонии".

Об этом свидетельствует проект постановления, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его инициаторами является группа депутатов, в которую входят: Гончаренко, Мезенцева, Шуляк, Юрчишин и другие.

Они предлагают установить 28-29 июля Днями скорби по бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов", казненных в результате террористического акта в колонии №120 в поселке Еленевка на временно оккупированной территории Украины.

"В эти дни предлагается чествовать бойцов, погибших в результате террористического акта в Оленовке. Работаем над тем, чтобы сделать также единый день чествования", — написала Мезенцева.

Напомним, два года назад российский террористический акт в колонии, в которой находились военнопленные, в том числе "азовцы", унес жизни 54 защитников. Не менее 130 получили ранения.

Ранее мы писали о том, что СБУ сообщила подозрения экс-начальникам колонии в Еленовке. Уже известно, кто они, где прячутся и как выглядят.