Протягнув на капоті співробітника ТЦК: в Одесі розшукують керманича, який завдав травм військовому (відео)

Потерпілий вже надав всі необхідні свідчення

В Одесі керманич автівки "прокатав" на капоті співробітника Територіального центру комплектування. Військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу у ТЦК, отримав травми.

Інцидент стався у середу, 24 липня. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП у своєму каналі в Telegram.

"На законні вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.

Інцидент потрапив на відео очевидців. Його опублікували в одному з пабліків у Telegram.

Нині потерпілий вже надав всі необхідні свідчення, аби порушника було якомога швидше розшукано та затримано.

"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим", — підкреслили в ТЦК та додали, що особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Івано-Франківщині жорстоко побили співробітника ТЦК. Внаслідок інциденту військовий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.