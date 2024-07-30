На Закарпатье исчез 20-летний студент: почему это оборачивается скандалом и при чем здесь ТЦК

Пропавшего юношу до сих пор ищут

На Закарпатье исчез 20-летний Александр Гашевский, который на связь не выходит две недели. Семья и адвокат связывают это с представителями ТЦК.

Как отметил адвокат семьи Александра Олег Веремиенко, вероятность причастности работников Верховинского ТЦК к исчезновению молодого человека велика. По его словам, юношу якобы сильно избили сотрудники РТЦК Верховины (на блокпосте между Верховиной и Ворохтой).

"К похищению человека и предполагаемому убийству студента могут быть причастны должностные лица местного РТЦК пгт Верховина. Полиция и ДБР – бездействуют", – говорит адвокат Олег Веремиенко.

В то же время отец пропавшего студента Николай Гашевский говорит, что по состоянию на 29 июля судьба его сына неизвестна, есть только предположения.

Александр Гашевский

"Сегодня, 29 июля, еду к следователю. Следователь мне сообщил, что где-то нашли тело и нужно ехать на опознание", — рассказал отец ТСН.

По словам Николая, накануне появилась неофициальная информация, что тело неизвестного мужчины якобы было найдено румынскими пограничниками в реке Тиса.

"Разве что бросили мертвого или полумертвого", — предполагает отец, ведь мотивов у 20-летнего сына бежать за границу не было.

Что предшествовало

Студент Львовского национального университета Александр Гашевский пропал 14 июля по дороге из Карпат во Львов. Более двух недель он не выходит на связь. По обращению отца, полиция начала поиски парня. В то же время адвокат Олег Веремиенко предполагает, что молодого человека могли избить работники ТЦК.

Родители Александра рассказали, что он несколько дней отдыхал в горах, а затем домой возвращался на автобусе, однако в дороге пропал. Адвокат добавляет, что это произошло на блокпосте между Верховиной и Ворохтой. Там якобы работники ТЦК вытащили из автобуса нескольких мужчин и Александра. Молодого человека сильно избили, посадили в другой автобус и поехали в сторону Верховины. Именно тогда его якобы в последний раз видели живым.

В то же время руководитель, и.о. командующего войсками оперативного командования "Запад" полковник Александр Селецкий сообщил ТСН.ua следующее:

"Гражданин Гашевский А.Н. 14 июля 2024 не проверялся и не задерживался военнослужащими Верховинского ТЦК и СП или (и) другими представителями сектора безопасности (национальной полиции, национальной гвардии и т.д.)".

К тому же Селецкий подчеркнул, что Гашевский не нарушитель мобилизационного законодательства, ведь он 20-летний студент. Однако в оперативном командовании "Запад" публичные действия Олега Веремиенко и экс-нардепа Игоря Мосийчука, тоже обвиняющего ТЦК, называют спекулятивными.

Что известно о следствии

Отец пропавшего студента обращался в Государственное бюро расследования (ГБР). Где отметили: "По результатам изучения заявлений, признаков уголовных правонарушений не обнаружено".

Однако дело направлено в Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области. Также начато досудебное расследование исчезновения молодого человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ужгороде мужчину силой задержали и увезли на военном бусе.