"Ось звідки просування": відео відбиття епічного "м'ясного" штурму РФ вразило експерта

Тільки в цій атаці окупанти задіяли десятки своїх піхотинців

Російські війська продовжують свій наступ в Україні. При цьому просування обходиться їм дуже великою ціною.

Про це пише російський військовий експерт Ян Матвєєв, підкріплюючи свої слова промовистим відео. На цих кадрах зображено черговий штурм росіян на Покровському напрямку. Лише у цій атаці окупанти задіяли десятки своїх піхотинців.

"Абсолютно нелюдська і воістину шалена тактика. З одного боку, ми безумовно повинні розуміти небезпеку російського наступу та аналізувати ті "успіхи" та нові можливості, які перед ними відкриваються. З іншого боку, не можна викидати з аналізу ту ціну, яку російська армія платить за ці лічені кілометри захопленої землі України", — каже експерт.

Вже за кілька секунд відео весь цей "рій" окупантів накривають дрони та артилерія.

"Солдати десятками гинуть під ударами дронів і артилерії. Але кидають нових і нових, і нових. ЗСУ не вистачає зброї відбивати всі ці атаки. Звідси просування", — зазначає він.

На думку Матвєєва, така м’ясорубка не може продовжуватись вічно і цьому вже є непрямі підтвердження.

"Судячи з виплат контрактників, що зростають, і боязких заяв Z-блогерів про нестачу солдатів — ні, не може. Доволі скоро путінські генерали вичерпають можливості своїх підрозділів, критичну кількість солдатів просто загине. Чи можна назвати таку тактику ефективною і успішною? Звичайно ні — навіть з точки зору російської армії", — вважає Матвєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі спростовують успіхи росіян у Вовчанську.