"Вот откуда продвижение": видео отражения эпичного "мясного" штурма РФ поразило эксперта

Только в этой атаке оккупанты задействовали десятки своих пехотинцев

Российские войска продолжают свое наступление в Украине. При этом продвижение обходится им очень большой ценой.

Об этом пишет российский военный эксперт Ян Матвеев, подкрепляя свои слова красноречивым видео. На этих кадрах запечатлён очередной штурм россиян на Покровском направлении. Только в этой атаке оккупанты задействовали десятки своих пехотинцев.

"Абсолютно бесчеловечная и воистину безумная тактика. С одной стороны, мы безусловно должны понимать опасность российского наступления и анализировать те "успехи" и новые возможности, которые перед ними открываются. С другой стороны, нельзя выбрасывать из анализа ту цену, которую российская армия платит за эти считанные километры захваченной земли Украины", — говорит эксперт.

Уже через несколько секунд видео весь этот "рой" оккупантов накрывают дроны и артиллерия.

"Солдаты десятками погибают под ударами дронов и артиллерии. Но кидают новых и новых, и новых. ВСУ не хватает оружия отбивать все эти атаки. Отсюда — продвижение", — отмечает он.

По мнению Матвеева, такая мясорубка не может продолжаться вечно и этому уже есть косвенные подтверждения.

"Судя по растущим выплатам контрактников и робким заявлениям Z-блогеров о нехватке солдат — нет, не может. Довольно скоро путинские генералы исчерпают возможности своих подразделений, критическое количество солдат просто погибнет. Можно ли назвать подобную тактику эффективной и успешной? Конечно нет — даже с точки зрения российской армии", — считает Матвеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе опровергают успехи россиян в Волчанске.