"Коханка краща": на Волині жінка в пориві люті розбила голову своєму чоловікові, як її покарали

Суд визнав жінку винною

На Волині жінка розбила об голову свого чоловіка пляшку. Причиною цього стала недбало кинута зухвала фраза потерпілого.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на вирок Старовижівського районного суду. Вказується, що інцидент стався у травні 2024 року. Тоді між подружжям стався конфлікт у дворі свого будинку. Чоловік із дружиною емоційно сперечалися і жінка у пориві емоцій підняла скляну пляшку із землі та запустила її прямо в голову свого коханого.

Чоловік отримав поранення у вигляді забійної рани у лівій тім’яній ділянці. Справа дійшла до суду, де жінка визнала свою провину. Як виявилося, за її словами, того дня подружжя з двома подругами випивало за столом у себе на подвір’ї. З потерпілим вона у шлюбних відносинах, але між ними погані стосунки (чоловік стверджує, що його покликали на застілля для примирення).

Спусковим гачком для свого вчинку, стверджує обвинувачена, стала фраза чоловіка про те, що його коханка краща, ніж вона. Після цього вона схопила порожню скляну пляшку ємністю 0,25л. і кинула її в голову потерпілого. З голови постраждалого пішла кров, і він побіг до лікарні, де лікарка викликала швидку допомогу.

На сьогодні вона щиро кається, і просить вибачення у потерпілого. У чоловіка також вже немає претензій до дружини.

Незважаючи на це, суд визнав жінку винною і призначив штраф сумою 850 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Волині чоловік пішов під суд через листування з друзями.