"Любовница лучше": на Волыни женщина в порыве ярости разбила голову своему мужу, как её наказали

Суд признал женщину виновной

На Волыни женщина разбила об голову своего мужа бутылку. Причиной для этого стала небрежно брошенная дерзкая фраза потерпевшего.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на приговор Старовыжевского районного суда. Указывается, что инцидент произошел в мае 2024 года. Тогда между супругами произошел конфликт во дворе своего дома. Муж с женой эмоционально спорили и женщина в порыве эмоций подняла стеклянную бутылку с земли и запустила её прямиком в голову своего возлюбленного.

Мужчина получил ранение в виде ушибленной раны в левом теменном участке. Дело дошло до суда, где женщина признала свою вину. Как оказалось, по её словам, в тот день супруги с двумя подругами выпивали за столом у себя во дворе. С потерпевшим она находится в брачных отношениях, но между ними плохие отношения (мужчина утверждает, что его позвали на застолье для примирения).

Спусковым крючком для своего поступка, утверждает обвиняемая, стала фраза мужа о том, что его любовница лучше, чем она. После этого она схватила пустую стеклянную бутылку, емкостью 0,25л. и бросила ее в голову потерпевшего. Из головы пострадавшего пошла кровь, и он побежал в больницу, где врач вызвала скорую помощь.

На сегодняшний день она искренне кается, и просит прощения у потерпевшего. У самого мужчины также уже нет претензий к супруге.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной и назначил штраф суммой 850 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни мужчина пошел под суд из-за переписки с друзьями.