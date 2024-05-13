Знущалася зі співмешканця: жительку Тернопільщини судили та призначили смішний штраф

Психологічне насилля є злочином

Підгаєцький районний суд розглянув справу про домашнє насильство психологічного характеру і визнав жінку винною по ч.1 ст.173-2 КУпАП. Її оштрафували на 187 грн.

Про це повідомляє видання "Тернопільські події" з посиланням на постанову Підгаєцького райсуду. Інцидент відбувся ще у кінці березня.

Жінка отримала штраф за психологічне насилля

У постанові йдеться, що інцидент відбувся 30 березня 2024 року о 12:50. Жінка посварилась зі своїм співмешканцем. Під час конфлікту вона погрожувала йому фізичною розправою та ображала його нецензурними словами.

Чоловік заявив, що його психічному здоров’ю була завдана шкода. Він подав до суду.

Жінку визнали винною у домашньому насиллі психологічного характеру. Суд призначив їй штраф у розмірі 187 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області вчительку оштрафували за образу учнів. Діти поскаржились, що вона ображала їх словесно, критикувала їхню зовнішність та занижувала бали. Слова учнів підтвердила класна керівничка. Сама ж відповідачка намагалась запевнити суд, що є вимогливим викладачем, але ніколи не ображала школярів.

Також у Львові судили чоловіка за інтим на вулиці. Його оштрафували за дрібне хуліганство.