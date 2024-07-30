У Хмельницькому чоловік погрожував співробітникам ТЦК ножем: суд його виправдав

У ТЦК підтвердили, що не встигли представитися

У Хмельницькому суд виправдав чоловіка, який загрожував співробітникам ТЦК канцелярським ножем. Сам інцидент стався 9 травня 2024 року, а рішення суду було ухвалено 25 липня.

Інформація про це оприлюднена у Реєстрі судових рішень. Там зазначено, що подія сталася на вулиці Кармелюка у Хмельницькому.

Чоловік повідомив у суді, що він просто гуляв і нікого не чіпав, коли із сусіднього автомобіля вийшли троє чоловіків і з криком "ловіть його" побігли в його бік. Він додав, що прийняв їх за грабіжників і кинувся тікати.

Коли його майже наздогнали, він зрозумів, що не зможе втекти та дістав із кишені канцелярський ніж і висловив готовність захищати себе. За кілька хвилин до місця прибула поліція і на вимогу правоохоронців потерпілий поклав ножа на землю і повідомив, що його переслідували невідомі.

У суді співробітник центру комплектації визнав, що не встиг представитися, оскільки чоловік почав тікати. Суд прийняв рішення закрити справу стосовно обвинуваченого через відсутність складу адміністративного правопорушення

Як повідомлялося раніше, в Одесі 17-річний хлопець одягнувся у військову форму та "озброївся" іграшковим пістолетом, а потім відібрав телефон у жителя міста.