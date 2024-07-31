Проверить очень просто: как узнать о назначении субсидии

Для начала – нужно авторизироваться на вебпортале ПФУ

Один из способов подать документы на получение субсидии через Пенсионный фонд – воспользоваться онлайн инструментом вебпорталом электронных услуг. Однако он дает невозможность не только подать документы на получение помощи от государства, но и проверить, была ли эта помощь предоставлена и в каком объеме она выплачивается.

Сделать это можно на веб-портале электронных услуг ПФУ в личном кабинете. Там предоставляется информация как о жилищной субсидии, так и о льготах.

Среди доступных данных в разделе "Моя субсидия" можно отследить, каково было решение о назначении субсидии или льготы, какая сумма была начислена и когда именно насчитали последнюю сумму пособия.

Также, если вы отправляли заявление и декларацию онлайн через портал ПФУ, ответ можно найти в разделе "Индивидуальные сообщения". Он там появится, как только Пенсионный фонд примет решение. Это может потребоваться до 10 рабочих дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в исключительных случаях субсидию могут предоставить даже с наличием долгов за жилищно-коммунальные услуги. В других случаях следует реструктуризировать долг или его полностью погасить.