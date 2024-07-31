Такі ж правила, як у чоловіків? Чи будуть перевіряти на кордоні оновлення даних у військовозобов'язаних жінок

Чи можуть вони виїжджати без актуалізації інформації

В Україні під час загальної мобілізації військово-облікові дані також мали б оновити жінки, які мають медичну освіту. Чи будуть перевіряти таку інформацію на перетині кордону?

Як каже представник ДПС України Андрій Демченко в ефірі об'єднаного новинного телемарафону, у військовозобов'язаних жінок на українському кордоні не перевіряють, чи оновлювали вони військово-облікові дані або ні. Вони у будь-якому випадку мають право на виїзд з країни.

Однак чоловіки під час перетну кордону мають показати військовий квиток.

"Щодо категорії жінок, то ще раз зазначу, що обмеження на кордоні стосуються лише чоловіків-громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені у праві перетину кордону", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть представники ТЦК силоміць доставляти військовозобов'язаних чоловіків до військкоматів для оновлення даних. Також фахівці пояснили, що буде після того, як особа відмовляється від отримання повістки.