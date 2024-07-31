Такие же правила, как у мужчин? Будут ли проверять на границе обновление данных у военнообязанных женщин

Могут ли они уезжать без актуализации информации

В Украине во время общей мобилизации военно-учетные данные также должны обновить женщины, имеющие медицинское образование. Будут ли проверять такую информацию на пересечении границы?

Как говорит представитель ГНС Украины Андрей Демченко в эфире объединенного новостного телемарафона, у военнообязанных женщин на украинской границе не проверяют, обновляли ли они военно-учетные данные или нет. Они, в любом случае, имеют право на выезд из страны.

Однако мужчины во время пересечения должны показать военный билет.

"Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничения на границе касаются только мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы , – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли представители ТЦК силой доставлять военнообязанных мужчин в военкоматы для обновления данных. Также специалисты объяснили, что будет после того, как человек отказывается от получения повестки.