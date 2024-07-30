Експрес доставка чоловіків до ТЦК: чи можуть це робити представники військкомату

У деяких випадках особа може нести адміністративну чи кримінальну відповідальність

В Україні під час загальної мобілізації трапляються випадки, коли ТЦК примусово доставляють чоловіків до військкоматів. Фахівці розповіли, чи законно це.

Згідно зі поясненням Безоплатної правничої допомоги разом з АрміяInform, представники ТЦК та СП не можуть затримувати громадянина, а також забирати будь-які його речі, перешкоджати спілкуванню з родичами та вилучати автомобіль. Їм також заборонено застосовувати силу проти особи.

Військові можуть чоловіку запропонувати проїхати до ТЦК, аби там уточнити його дані. А от затримати мають право тільки поліцейські.

"Якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію. Або, якщо поліцейський входить до складу групи оповіщення, то він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру. Це регламентується статтями 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — пояснюють фахівці.

У разі, якщо громадянин відмовляється показувати свої документи чи намагається втекти від працівників ТЦК, то йому загрожує адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Крім того, під час відмови від повістки громадянином, військкоми мають скласти акт про відмову, що підписується не менше двох членів груп. Після того документи реєструється у ТЦК та надалі поліцейські, що входять до складу сповіщення, можуть затримати громадянина та привезти його до центру комплектування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли з повісткою на руках можна не приходити до ТЦК.