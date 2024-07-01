"Найпотужніша в історії": російські провайдери не можуть оговтатися від кібератаки ГУР

Найбільше дісталось провайдерам в Криму

Щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, і у Криму також залишились без звʼязку наприкінці травня через масштабну кібератаку, здійснену фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО). Представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися.

За словами генерального директора одного з російських операторів звʼязку Івана Зими, лише на часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. Але значна частина абонентів залишалися без звʼязку понад дві доби.

Як зазначають самі ж представники провайдерів, вони відчували труднощі в комунікації з абонентами під час відновлення звʼязку. Побоюючись традиційного російського шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.

Внаслідок потужної атаки провайдерам довелося залучати сотні додаткових технічних спеціалістів, задля обробки численних звернень клієнтів.

Зазначається, що одним з найбільш постраждалих провайдерів став телеком-оператор "Міранда-медіа". Адже його абоненти не лише не мали доступу до звʼязку, а й не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи.

Користувачі "Міранди-медіа" (яка на окупованих територіях працює під брендом "Міртелеком") не могли скористатися доступом до мережі в Криму, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. До того ж значно постраждали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.

Нагадаємо, що подібні атаки продовжилися і в червні. Під ударом зокрема опинилися мережі все тієї ж "Міранда-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ, сервери місцевих органів окупаційної-влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси і мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи. Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки багатьох авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Раніше "Телеграф" писав, що голова ГУР Кирило Буданов назвав рецепт знищення Кримського мосту.