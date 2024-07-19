"Виключати не можемо": у ГУР прокоментували аварію на Ростовській АЕС тривожною заявою

Росія — закрита держава, де нерідко замовчують дані про техногенні проблеми

Українська розвідка стежить за ситуацією, що сталася на Ростовській АЕС у Росії. Інформація, яку розповсюджують росіяни про цю подію, потребують ретельної перевірки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону. За його словами, вірити інформації з російських пабліків не варто.

"Звичайно, всі українці й ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Ну зрозуміло, що ті інформації, які поширюються із російських пабліків, — треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків", — розповів Юсов.

Він наголосив, що Росія є закритою державою і нерідко замовчують дані про техногенні проблеми. Наприклад, він навів Чорнобиль і замовчування аварії на ЧАЕС.

"Виключати проблеми такого порядку ми не можемо і говорити повністю сьогодні що "це не так" - немає для цього підстав. Перевіряти повинні. Те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян, від міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері - так, може. Така природа диктатури, але правду все одно ми дізнаємося", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що трапилося на Ростовській АЕС і чому росіяни вже починають панікувати в соцмережах.