Ваші предки боролися за незалежність країни, якщо ваше прізвище звучить так: знайдіть своє у списку
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Таких прізвищ в Україні декілька
Кожне прізвище несе у собі певний сенс. Наші пращури отримували їх не просто так. Їх давали за соціальним статусом, місцем проживання, зовнішності, роду занять або ж у разі, якщо людина любила модно одягатися.
Відповідні прізвища давали й українцям, котрі боролися проти національної підкорення іншими країнами. Саме про них розповідає львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища".
Повстанці проти панського гноблення називалися на Київщині та Брацлавщині гайдамаками, на Поділлі — дейнеками, чи левенцями. У Карпатах вони відомі під назвою опришки.
Назва "Гайдамаки" стали основою для кількох варіантів прізвищ:
- Гайдамака;
- Гайдамаха;
- Гайдамачук.
Дейнеки стали основою для кількох прізвищ – Дейнека та Дейнега. Також існують прізвища Левенець та Опришко. А ось загалом від керівників народного руху утворилося прізвище Вожака.
Раніше ми розповідали, які прізвища мають ті, чиї предки були представниками інтелігенції – медиками, педагогами та представниками мистецтва. Також "Телеграф" писав, які прізвища раніше надавали тим, хто багато часу проводив на кухні й постійно експериментував з різною їжею та смаками.