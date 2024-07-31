Ваші предки боролися за незалежність країни, якщо ваше прізвище звучить так: знайдіть своє у списку

Таких прізвищ в Україні декілька

Кожне прізвище несе у собі певний сенс. Наші пращури отримували їх не просто так. Їх давали за соціальним статусом, місцем проживання, зовнішності, роду занять або ж у разі, якщо людина любила модно одягатися.

Відповідні прізвища давали й українцям, котрі боролися проти національної підкорення іншими країнами. Саме про них розповідає львівський мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища".

Повстанці проти панського гноблення називалися на Київщині та Брацлавщині гайдамаками, на Поділлі — дейнеками, чи левенцями. У Карпатах вони відомі під назвою опришки.

Назва "Гайдамаки" стали основою для кількох варіантів прізвищ:

Гайдамака;

Гайдамаха;

Гайдамачук.

Дейнеки стали основою для кількох прізвищ – Дейнека та Дейнега. Також існують прізвища Левенець та Опришко. А ось загалом від керівників народного руху утворилося прізвище Вожака.

Раніше ми розповідали, які прізвища мають ті, чиї предки були представниками інтелігенції – медиками, педагогами та представниками мистецтва. Також "Телеграф" писав, які прізвища раніше надавали тим, хто багато часу проводив на кухні й постійно експериментував з різною їжею та смаками.