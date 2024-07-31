Про референдум, деокупацію та вирішальний момент історії: Зеленський дав інтерв’ю виданню Le Monde

Звільнення усіх окупованих територій силою і зброєю обійдеться Україні дуже дорого

Україна ніколи не віддасть свої території, бо це було б посяганням на Конституцію. Разом з тим, будь-яке питання щодо територіальної цілісності нашої держави не може бути вирішене без українського народу.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde. Очільник держави поділився своїми думками щодо можливих результатів війни.

За словами президента, будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене очільником країни одноосібно, потрібна воля українського народу. Водночас проведення референдуму — не найкращий варіант.

"Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій", — мовив Зеленський.

Разом з тим, звільнення усіх окупованих територій силою і зброєю обійдеться Україні дорого.

"Це коштуватиме нам багато часу і людських життів. Ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом", — заявив президент.

Щодо ситуації на фронті, то за словами Зеленського, вона надзвичайно складна. Україні вдалося підготувати 14 бригад, проте повністю укомплектовані з них — лише три, підкреслив очільник держави.

"Ми не можемо вбивати наших людей. Наші цінності відрізняються від російських. Інакше ми б уже не могли говорити про демократію, про свободу. Складна ситуація на всьому східному фронті. Росіянам не вдалося взяти Харків, тому їх головна ціль змінилася", — сказав лідер України.

Також за словами президента, в Україні хоч і зросли темпи мобілізації, проте людей на фронті не вистачає.

"Ми переживаємо вирішальний момент нашої історії. Я кажу це без пафосу, я кажу це для того, щоб ми вижили, тут, сьогодні. Якби весь світ думав так, як ми, ми б уже зупинили Путіна", — підкреслив президент.

Насамкінець, Володимир Зеленський зауважив. що Росії ніколи не вдасться завоювати всю Україну, проте вона "присвятить цьому все своє існування".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Володимир Зеленський звернувся до командирів ЗСУ після гучних скандалів. Президент нагадав, що, на відміну від росіян, Україна робить все можливе для захисту своїх військовослужбовців.