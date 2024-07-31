О референдуме, деоккупации и решающем моменте истории: Зеленский дал интервью изданию Le Monde

Освобождение всех оккупированных территорий силой и оружием обойдется Украине очень дорого

Украина никогда не отдаст свои территории, потому что это было бы посягательством на Конституцию. Вместе с тем, любой вопрос о территориальной целостности нашего государства не может быть решен без украинского народа.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde. Глава государства поделился своими мыслями о возможных результатах войны.

По словам президента, любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен главой страны единолично, нужна воля украинского народа. В то же время, проведение референдума — не лучший вариант.

"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий", — сказал Зеленский.

Вместе с тем освобождение всех оккупированных территорий силой и оружием обойдется Украине дорого.

"Это будет стоить нам много времени и человеческих жизней. Мы можем вернуть наши территории по дипломатическому пути", — заявил президент.

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Зеленского, она чрезвычайно сложна. Украине удалось подготовить 14 бригад, однако полностью укомплектованы из них только три, подчеркнул глава государства.

"Мы не можем убивать наших людей. Наши ценности отличаются от российских. Иначе мы бы уже не могли говорить о демократии, свободе. Сложная ситуация на всем восточном фронте. Россиянам не удалось взять Харьков, поэтому их главная цель изменилась", — сказал лидер. Украины.

Также, по словам президента, в Украине хоть и выросли темпы мобилизации, однако людей на фронте не хватает.

"Мы переживаем решающий момент нашей истории. Я говорю это без пафоса, я говорю это для того, чтобы мы выжили здесь, сегодня. Если бы весь мир думал так, как мы, мы бы уже остановили Путина", — подчеркнул президент.

В заключение Владимир Зеленский заметил. что России никогда не удастся завоевать всю Украину, однако она "посвятит этому все свое существование".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Владимир Зеленский обратился к командировам ВСУ после громких скандалов. Президент напомнил, что в отличие от россиян Украина делает все возможное для защиты своих военнослужащих.