Зеленський не виключив дипломатичного врегулювання війни: він назвав умову

Слабкість Росії на полі бою дасть Україні вигіднішу переговорну позицію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, чинячи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Він додав, що не всі території відвойовуються силою.

Зеленський зазначив, що дипломатія також має свої можливості. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабкіша Росія на полі бою дасть Україні сильнішу позицію за столом переговорів.

Зеленський наголосив, що тиск на Росію, щоб схилити її сісти за стіл переговорів, має чинити весь світ. У цьому випадку не виключено врегулювання у дипломатичній площині.

"Вчиняючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", — сказав президент.

Варто зазначити, що за результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, 44% жителів тилових регіонів України вважають, що настав час для початку мирних переговорів з Росією. Водночас 35% опитаних із цим не згодні.

Як повідомляв "Телеграф", на початку липня президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий домовлятися з Києвом, проте на своїх умовах. Йдеться про угоду, про яку йшлося у Стамбулі навесні 2022 року.