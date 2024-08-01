Держспецзв'язку потрапила у скандал з рекламою російських товарів та порадами щодо "кіберинтуїції": наскільки це серйозно

Деякі формулювання держоргану експертам здаються недоречними

Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) звинуватили у некомпетентності. Співробітники держоргану на офіційних сторінках рекомендували українцям непрацюючі ресурси та навіть сайти, які рекламують підсанкційні російські продукти.

З такими звинуваченнями виступив український експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Так, наприклад, він звернув увагу на рекомендації Держспецзв’язку щодо скорочених посилань на ресурси.

"Можу впевнено сказати, що це показовий індикатор деградації державного управління", — заявив він.

Справа в тому, що в одному зі своїх постів держорган радить українцям сервіс goo.gl від Google. І це при тому, що сама американська компанія вже деякий час попереджала про його закриття. Посилання користувачів, які будуть згенеровані даним сервісом, вже з 23 серпня почнуть відображати проміжну сторінку для певного відсотка існуючих посилань, повідомляючи про те, що посилання більше не підтримуватиметься після 25 серпня 2025 року. Тобто через рік усі посилання просто "згорять", а зараз відображатимуться зі спливаючими банерами.

Важливо: станом на 1 серпня рекомендації щодо використання сервісу goo.gl немає у пості Держспецзв’язку.

Втім, у пості є ще другий пункт, на який звернув увагу Корсун — рекомендація сайту, де рекламують використання антивіруса Dr. Web. А це російська антивірусна компанія, яка багато років перебуває під санкціями. У 2024 році президент України ще раз продовжив обмеження проти неї ще на 10 років.

"Але рекомендувати з офіційної сторінки державного органу посилання, які рекламують підсанкційні продукти виробництва країни-агресора — це вже, перепрошую, диверсія. Інформаційна спецоперація. Треба швидко допитати людину, яка складала та розміщувала цей допис, поцікавитися її агентурним псевдонімом і який спосіб зв’язку з кремлівським куратором", — вважає експерт.

Також Корсун звернув увагу на деякі формулювання Держспецзв’язку, які видалися йому недоречними. Зокрема, на раду "довіряйте своїй інтуїції" у питанні кібербезпеки.

"Тут же доганяє наступне одкровення від Держспецзв’язку: "Якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, то, ймовірно, так воно і є" — брр, це як взагалі розуміти? Якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою – так це і є правда? Шо ви там курите?", — дивується Корсун.

Резюмуючи вищесказане, Корсун називає це "Кричущою некомпетентністю у поєднанні з дикою безвідповідальністю".

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