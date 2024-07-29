З написом "Кличко..." на цікавому місці: блогерка потрапила у скандал та розлютила мережу (фото)

Дівчину звинуватили у поширенні поганих наративів

У соціальній мережі X (Twitter) стався скандал, пов'язаний з мером Києва Віталієм Кличком. Він викликав чималий резонанс як серед прихильників міського голови, так і серед його противників.

Блогерка з ніком DJ lolla lol (@LollaLollll) 27 липня оприлюднила своє фото у топі з написом "Кличко чорт". У підписі до фото блогерка запитала у підписників, якою була б їхня реакція, якщо вона прийшла б на прогулянку у цьому вбранні.

Це фото розізлило багатьох користувачів соцмережі. Дехто зазначив, що того дня, коли блогерка розмістила це фото, Кличко знаходився в Умані, де проводжав в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрійя.

Своєю чергою блогер з ніком Koffein, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що хтось використовує українську молодь для просування "гнилих наративів". За його словами, таким чином піар працює не проти ворогів України.

Варто зазначити, що користувачі соцмережі пожалілися на те, що блогерка почала їх банити після спроби запитати, чому саме вона такої думки про Кличка. Згодом блогерка взагалі закрила свою сторінку. Наразі її дописи недоступні для перегляду.

Нагадаємо, Віталій Кличко в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera розказав про близьке майбутнє України. При цьому він "наїхав" на президента Володимира Зеленського.