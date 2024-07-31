Скандал із доставкою квітів у Дніпрі: у Flowers.ua пояснили ситуацію

Конфлікт був улагоджений

Після скандалу з незадовільним обслуговуванням дочки загиблого захисника Поліни Литвинової компанія Flowers.ua пояснила ситуацію. Там зазначили, що змогли залагодити конфлікт.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит "Телеграфа". У компанії повідомили, що "зробили все можливе, щоб забезпечити своєчасну доставку замовлення".

У Flowers.ua кажуть, що через війну український бізнес має багато проблем, включаючи перебої з електрикою, проблеми зі зв’язком, логістикою та доступними кадрами.

"У випадку з цим замовленням, ми за рахунок власних коштів, залучили додаткового позаштатного співробітника для забезпечення вчасної доставки букета. Ми не завжди маємо змогу контролювати якою мовою користуються позаштатні працівники, але вважаємо, що найголовніше що ми зробили доставку вчасно", — йдеться у відповіді.

Там зазначили, що такий підхід має свої недоліки, оскільки не завжди виходить організувати доставку вчасно, так як це залежить від багатьох непередбачених факторів.

У повідомленні також зазначено, що компанія приділяє багато уваги українським захисникам та їхнім родичам, розуміючи, що "багато з них стикаються із труднощами зі зв’язком".

"Ми завжди робимо все можливе, щоб знайти вихід із таких ситуацій та забезпечити виконання замовлення в повному обсязі. З пані Поліною ми досягли розуміння, компанія зробила все можливе для виконання своїх зобов’язань. Всі незручності, що виникли в процесі доставки букета, були враховані та компенсовані ", — сказано у відповіді.

Сама Литвинова також повідомила, що конфлікт був улагоджений. За її словами, спочатку як компенсацію запропонували іграшкового ведмедика і коробку "Рафаело" в додаток до наступного замовлення, а потім кошик солодощів, проте вона від таких варіантів відмовилася. Зрештою, сторони зійшлися на 20% грошової компенсації, яка має надійти на її картку протягом наступних 3-5 днів.

Як повідомлялося раніше, у Києві після акції Free AZOV стався скандал у ЦУМі. Охоронець намагався вигнати із закладу дівчат із плакатами на підтримку звільнення полонених.