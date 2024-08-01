"Госспецсвязи" попала в скандал с рекламой российских товаров и советами по "киберинтуиции": насколько это серьезно

Некоторые формулировки госоргана экспертам кажутся неуместными

Государсвтенную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) обвинили в некомпетентности. Сотрудники госоргана на официальных страницах рекомендовали украинцам неработающие ресурсы и даже сайты, рекламирующие подсанкционные российские продукты.

С такими обвинениями выступил украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Так, например, он обратил внимание на рекомендации "Госспесцвязи" по поводу сокращенных ссылок на ресурсы.

"Могу уверенно сказать, что это показательный индикатор деградации государственного управления", — заявил он.

Все дело в том, что в одном из своих постов госорган советует украинцам сервис goo.gl от Google. И это при том, что сама американская компания уже на протяжении некоторого времени предупреждала о его закрытии. Ссылки пользователей, которые будут сгенерированы данным сервисом, уже с 23 августа начнут отображать промежуточную страницу для определенного процента существующих ссылок, уведомляя о том, что ссылка больше не будет поддерживаться после 25 августа 2025. То есть, через год все ссылки просто "сгорят", а сейчас будут отображаться со всплывающими баннерами.

Важно: по состоянию на 1 августа рекомендации к использованию сервиса goo.gl нет в посте "Госспецсвязи".

Впрочем, в посте до сих пор есть второй пункт, на который обратил внимание Корсун — рекомендация сайта, где рекламируют использование антивируса Dr. Web. А это российская антивирусная компания, которая на протяжении многих лет находится под санкциями. В 2024 году президент Украины еще раз продлил ограничения против неё еще на 10 лет.

"Но рекомендовать с официальной страницы государственного органа ссылки, рекламирующие подсанкционные продукты производства страны-агрессора – это уже, простите, диверсия. Информационная спецоперация. Надо быстро допросить человека, который составлял и размещал это сообщение, поинтересоваться его агентурным псевдонимом и каким образом связи с кремлевским куратором", — считает эксперт.

Также Корсун обратил внимание на некоторые формулировки "Госспецсвязи", которые показалась ему неуместными. В частности, на совет "доверяйте своей интуиции" в вопросе кибербезопасности.

"Здесь же догоняет следующее откровение от Госспецсвязи: "Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть" – брр, это как вообще понимать? Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой – так это правда? Что вы там курите?", — удивляется Корсун.

Резюмируя вышесказанное, Корсун называет это "Вопиющей некомпетентностью в сочетании с дикой безответственностью".

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