Дощі, шквали та град в одному регіоні та до +34 в іншому: прогноз погоди на вихідні

Циклони принесли опади

У вихідні значну частину країни накриють дощі з грозами, місцями сильні. У більшості областей температура повітря буде комфортною, але на південному сході збережеться спека.

Прогноз погоди у вихідні дав метеоролог Ігор Кібальчич. Він повідомив, що погода в Україні зміниться через циклони над Балканами та півднем Європи.

Погода в суботу, 3 серпня

У західних областях йтимуть дощі, іноді сильні та з грозами. Місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +18 +23 градуси, на Прикарпатті та у Вінницькій області 23-28 градусів з позначкою "плюс".

На півночі України вдень пройдуть дощі із грозами, місцями значні (крім Сумської області). Повітря прогріється до +24 +29 градусів. У центрі можливі невеликі дощі, вдень прогнозується +28 +33 градуси.

У південній частині та в Криму без істотних опадів, але на Одещині вдень місцями очікується невеликий дощ. Градусники показуватимуть 29-34 градуси вище за нуль. У східних областях сухо, температура повітря — +28 +33 градуси.

Погода в неділю, 4 серпня

На заході вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, вдень без істотних опадів. Вночі прогнозується +11 +16 градусів, вдень буде 20-25 вище за нуль. У Карпатах вночі очікується +7+12 градусів, вдень буде ненабагато тепліше — всього +14 +19.

На півночі України вночі пройдуть сильні дощі, подекуди грози, вдень без істотних опадів. У нічний час градусники покажуть +13 +18, вдень буде 20-25 градусів тепла.

У центрі пройдуть дощі, вночі температура повітря складе +16 +21 градус, вдень прогнозується +24 +29 градусів. У південних областях та Криму буде дощ, місцями грози. Вночі градусники покажуть +17 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +28 +33 градусів.

На сході в неділю йтиме невеликий дощ, на Харківщині сильніші опади та грози. Вночі очікується 16-21 градус тепла, вдень +28 +33 градуси, на Харківщині прохолодніше — 23-28 градусів з позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" розповідав, що середня місячна температура у серпні 2024 року прогнозується в межах +20 +26 градусів, у Карпатах +17 +19 градусів. Це на 2 градуси вище за норму.