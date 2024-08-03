Дожди, шквалы и град в одном регионе и до +34 в другом: прогноз погоды на выходные
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Циклоны принесли осадки
На выходных значительную часть страны накроют дожди с грозами, местами сильные. В большинстве областей температура воздуха будет комфортной, но на юго-востоке сохранится жара.
Прогноз погоды на выходные дал метеоролог Игорь Кибальчич. Он сообщил, что погода в Украине изменится из-за циклонов над Балканами и югом Европы.
Погода в субботу, 3 августа
В западных областях будут идти дожди, иногда сильные и с грозами. Местами возможны град и шквалы, 15 – 20 м/с. Столбики термометров покажут +18 +23 градуса, в Прикарпатье и Винницкой области 23-28 градусов с отметкой"плюс".
На севере Украины днем пройдут дожди с грозами, местами значительные (кроме Сумской области). Воздух прогреется до +24 +29 градусов. В центре возможны незначительные дожди, днем прогнозируется +28 +33 градуса.
В южной части и в Крыму без существенных осадков, но в Одесской области днем местами ожидается небольшой дождь. Градусники будут показывать 29-34 градуса выше нуля. В восточных областях сухо, температура воздуха — +28 +33 градуса.
Погода в воскресенье, 4 августа
На западе ночью и утром пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью прогнозируется +11 +16 градусов, днем будет 20-25 выше нуля. В Карпатах ночью ожидается +7 +12 градусов, днем будет ненамного теплее — всего +14 +19.
На севере Украины ночью пройдут сильные дожди, местами грозы, днем без существенных осадков. В ночное время градусники покажут +13 +18, днем будет 20-25 градусов тепла.
В центре пройдут дожди, ночью температура воздуха составит +16 +21 градус, днем прогнозируется +24 +29 градусов. В южных областях и Крыму будет дождливо, местами грозы. Ночью градусники покажут +17 +22 градуса, в дневные часы воздух прогреется до +28 +33 градусов.
На востоке в воскресенье будет идти небольшой дождь, на Харьковщине более сильные осадки и грозы. Ночью ожидается 16-21 градус тепла, днем +28 +33 градуса, в Харьковской области прохладнее — 23-28 градусов с отметкой "плюс".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что средняя месячная температура в августе 2024 года прогнозируется в пределах +20 +26 градусов, в Карпатах +17 +19 градусов. Это на 2 градуса выше нормы.