Дожди, шквалы и град в одном регионе и до +34 в другом: прогноз погоды на выходные

Циклоны принесли осадки

На выходных значительную часть страны накроют дожди с грозами, местами сильные. В большинстве областей температура воздуха будет комфортной, но на юго-востоке сохранится жара.

Прогноз погоды на выходные дал метеоролог Игорь Кибальчич. Он сообщил, что погода в Украине изменится из-за циклонов над Балканами и югом Европы.

Погода в субботу, 3 августа

В западных областях будут идти дожди, иногда сильные и с грозами. Местами возможны град и шквалы, 15 – 20 м/с. Столбики термометров покажут +18 +23 градуса, в Прикарпатье и Винницкой области 23-28 градусов с отметкой"плюс".

На севере Украины днем пройдут дожди с грозами, местами значительные (кроме Сумской области). Воздух прогреется до +24 +29 градусов. В центре возможны незначительные дожди, днем прогнозируется +28 +33 градуса.

В южной части и в Крыму без существенных осадков, но в Одесской области днем ​​местами ожидается небольшой дождь. Градусники будут показывать ​​29-34 градуса выше нуля. В восточных областях сухо, температура воздуха — ​​+28 +33 градуса.

Погода в воскресенье, 4 августа

На западе ночью и утром пройдут кратковременные дожди, днем ​​без существенных осадков. Ночью прогнозируется +11 +16 градусов, днем будет 20-25 выше нуля. В Карпатах ночью ожидается +7 +12 градусов, днем будет ненамного теплее — всего ​​+14 +19.

На севере Украины ночью пройдут сильные дожди, местами грозы, днем без существенных осадков. В ночное время градусники покажут +13 +18, днем будет ​​20-25 градусов тепла.

В центре пройдут дожди, ночью температура воздуха составит +16 +21 градус, днем ​​прогнозируется +24 +29 градусов. В южных областях и Крыму будет дождливо, местами грозы. Ночью градусники покажут +17 +22 градуса, в дневные часы воздух прогреется до ​​+28 +33 градусов.

На востоке в воскресенье будет идти небольшой дождь, на Харьковщине более сильные осадки и грозы. Ночью ожидается 16-21 градус тепла, днем ​​+28 +33 градуса, в Харьковской области прохладнее — 23-28 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что средняя месячная температура в августе 2024 года прогнозируется в пределах +20 +26 градусов, в Карпатах +17 +19 градусов. Это на 2 градуса выше нормы.