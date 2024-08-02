"Жрать, девки - это у вас": Труханов чітко відповів Лебедєву на його мрії про Одесу (відео)

Мер міста втішений тим, що нині росіяни не мають можливості завітати до Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов жорстко відповів на слова прокремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва, який в інтерв’ю Юрію Дудю розповів, чому мріє окупувати Одесу. Зауважимо, раніше на слова кремлівського посіпаки відреагував український ресторатор Савелій Лібкін.

Своє відеозвернення Труханов опублікував у Telegram-каналі. Звернення відписав "До Тьоми Лєбєдєва".

Труханов розпочав своє відео українською мовою, а тоді перейшов на російську, вочевидь, щоб Лебедєв його зрозумів.

"Хочу сказать этому б*длу: жрать, девки — это у вас, в вашем стойле, в котором вы стоите. Именно там вы жрёте и смотрите на тёлок. Одесса — интеллигентный город, Одесса — интеллигентный украинский город, в нём смачно кушают и живут очень красивые люди, девушки, женщины", — мовив Труханов.

Він також додав, що дуже втішений тим фактом, що нині росіяни не мають можливості завітати до Одеси.

"Мы не видим ваши рожи, а живем и развиваемся", — сказав мер міста.

Також Труханов вельми схвально відреагував на коментар одеського ресторатора Савелія Лібкіна, який у відповіді Лебедєву послав його вслід за російським кораблем.

"Я благодарен Савве за его жесткую, хотя он интеллигентный человек, жесткую позицию и конкретный посыл. Это очень правильно. Это уже наша украинская традиция посылать туда", - сказав Труханов.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що путінські пропагандисти Лебедєв та Мізуліна посварилися. Раніше вони виступали єдиним фронтом на підтримку кремлівської політики, проте нині опинилися по різні боки барикад.