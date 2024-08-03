Не только Борщ с Салом: какие украинские фамилии давали тем, кто любил покушать

Таких фамилий множество

Каждая украинская фамилия уникальная и неповторимая. Их давали людям в зависимости от материального положения или рода деятельности, определенных особенностей внешности или черт характера, места жительства.

Некоторым фамилии давали, если человек любил то или иное блюдо, или продукт. В работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии" рассказывается о таких родовых именах.

Блюд у наших предков было немного, поэтому было легко заметить, если кто-то проявлял интерес к той или иной пище. Среди самых "вкусных" фамилий:

Бриндза;

Булка;

Варениця;

Галушка;

Гишка;

Грінка;

Затирка;

Каша;

Кваша;

Ковбаса;

Кулеша;

Лемішка;

Логаза;

Маслянка;

Паляниця;

Пастрома;

Сироватка;

Сметана;

Стиранка;

Тетірка (блюдо из муки или из сухарей);

Шпирка;

Юшка;

Балабан (вид хлеба);

Борщ;

Бублик;

Будз;

Джур;

Калач;

Калдун;

Капусняк;

Коровай;

Квас;

Кисіль;

Книш;

Корж;

Куліш;

Малай;

Масло;

Молоко;

Налисник;

Пиріг;

Росол;

Рубець;

Сало;

Солод;

Толокно;

Шкварок.

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали людям, чьи предки удивляли своими кулинарными талантами и умели очень вкусно готовить. Также мы рассказывали, какие фамилии давали людям, которые очень серьезно относились к финансовым вопросам и любили считать деньги.