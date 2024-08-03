Укр

Не только Борщ с Салом: какие украинские фамилии давали тем, кто любил покушать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский борщ Новость обновлена 03 августа 2024, 16:27
Украинский борщ. Фото shuba.life

Таких фамилий множество

Каждая украинская фамилия уникальная и неповторимая. Их давали людям в зависимости от материального положения или рода деятельности, определенных особенностей внешности или черт характера, места жительства.

Некоторым фамилии давали, если человек любил то или иное блюдо, или продукт. В работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии" рассказывается о таких родовых именах.

Блюд у наших предков было немного, поэтому было легко заметить, если кто-то проявлял интерес к той или иной пище. Среди самых "вкусных" фамилий:

  • Бриндза;
  • Булка;
  • Варениця;
  • Галушка;
  • Гишка;
  • Грінка;
  • Затирка;
  • Каша;
  • Кваша;
  • Ковбаса;
  • Кулеша;
  • Лемішка;
  • Логаза;
  • Маслянка;
  • Паляниця;
  • Пастрома;
  • Сироватка;
  • Сметана;
  • Стиранка;
  • Тетірка (блюдо из муки или из сухарей);
  • Шпирка;
  • Юшка;
  • Балабан (вид хлеба);
  • Борщ;
  • Бублик;
  • Будз;
  • Джур;
  • Калач;
  • Калдун;
  • Капусняк;
  • Коровай;
  • Квас;
  • Кисіль;
  • Книш;
  • Корж;
  • Куліш;
  • Малай;
  • Масло;
  • Молоко;
  • Налисник;
  • Пиріг;
  • Росол;
  • Рубець;
  • Сало;
  • Солод;
  • Толокно;
  • Шкварок.

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали людям, чьи предки удивляли своими кулинарными талантами и умели очень вкусно готовить. Также мы рассказывали, какие фамилии давали людям, которые очень серьезно относились к финансовым вопросам и любили считать деньги.

Теги:
#Украина #Фамилии #Происхождение