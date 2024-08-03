Не только Борщ с Салом: какие украинские фамилии давали тем, кто любил покушать
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Таких фамилий множество
Каждая украинская фамилия уникальная и неповторимая. Их давали людям в зависимости от материального положения или рода деятельности, определенных особенностей внешности или черт характера, места жительства.
Некоторым фамилии давали, если человек любил то или иное блюдо, или продукт. В работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии" рассказывается о таких родовых именах.
Блюд у наших предков было немного, поэтому было легко заметить, если кто-то проявлял интерес к той или иной пище. Среди самых "вкусных" фамилий:
- Бриндза;
- Булка;
- Варениця;
- Галушка;
- Гишка;
- Грінка;
- Затирка;
- Каша;
- Кваша;
- Ковбаса;
- Кулеша;
- Лемішка;
- Логаза;
- Маслянка;
- Паляниця;
- Пастрома;
- Сироватка;
- Сметана;
- Стиранка;
- Тетірка (блюдо из муки или из сухарей);
- Шпирка;
- Юшка;
- Балабан (вид хлеба);
- Борщ;
- Бублик;
- Будз;
- Джур;
- Калач;
- Калдун;
- Капусняк;
- Коровай;
- Квас;
- Кисіль;
- Книш;
- Корж;
- Куліш;
- Малай;
- Масло;
- Молоко;
- Налисник;
- Пиріг;
- Росол;
- Рубець;
- Сало;
- Солод;
- Толокно;
- Шкварок.
Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали людям, чьи предки удивляли своими кулинарными талантами и умели очень вкусно готовить. Также мы рассказывали, какие фамилии давали людям, которые очень серьезно относились к финансовым вопросам и любили считать деньги.