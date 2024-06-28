Ваші предки можуть бути поляками, румунами чи угорцями, якщо маєте таке прізвище (перелік)

У списку багато поширених родових імен в сучасній Україні

Таємниця прізвища розповість дещо про ваших предків, про їхній фінансовий стан чи походження. Раніше ми писали про родові імена, які давали бідним людям, а тепер повідомляємо про прізвища польського, румунського та угорського походження.

Це достатньо широка група, бо в Україні зараз проживає багато людей, чиї предки народились на території сусідніх країн. Родові імена іноземного походження перераховані у науковій роботі "Сучасні українські прізвища" авторства відомого мовознавця Юліана Редька.

Прізвища польського походження

В Україні проживає багато людей, які мають польське походження. Зазвичай вони носять родові імена Лях, Поляк або похідні від них.

Насправді існує декілька десятків польських прізвищ. Але хочемо звернути увагу саме на етнонімічні. Такі прізвиська у давнину давали людям, які переїхали до України з іншої країни. На предка-поляка вказують такі прізвища:

Лях;

Ляховець;

Лендєл;

Поляк;

Ляшко;

Лещук;

Ляхович;

Лещенко.

Зазначимо, що деякі носії цих прізвищ є досить відомими. Наприклад, Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України Юрій Лещук. Більш відомим громадянам є політик, лідер Радикальної Партії Олег Ляшко. Поповнює цей перелік очільник українського МОЗ Віктор Ляшко.

Які родові імена вказують на предка-угорця

Перелік цих прізвищ трішки скромніший. Проте все ж ці родові імена досить поширені, особливо на заході України. Мовознавець вказав прізвища угорського походження:

Мадяр;

Угрінчін;

Мадярчик;

Мадзар;

Угрін;

Маджара.

Відомим представником цієї групи прізвищ є Михайло Мадярчик, президент футбольного клубу "Хуст". Зазначимо, що команда наразі виступає у першій лізі Чемпіонату України.

Прізвища румунського походження

На предка-румуна може вказувати родове ім’я Волох і похідні від нього. Найбільш поширені прізвища цієї етнонімічної групи:

Волошин;

Влох;

Волоський;

Олах;

Волощук;

Олашин;

Волощенко.

Зазначимо, що в Україні проживає 19745 носіїв прізвища Волошин. Воно входить у сотню найбільш поширених родових імен. Очікувано, що найбільше представників проживає саме на заході країни.

Одним з найбільш відомих представників цього прізвища є Олександр Волошин. Це блогер, колишній чоловік співачки Анни Трінчер.

"Телеграф" раніше повідомляв, які українські прізвища утворились під час СРСР. Через політику зросійщення родові імена суттєво змінювали, інколи ― до невпізнаваності.