Ваші предки любили гроші і постійно їх рахували, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Усього таких родових імен налічується сім

Українські прізвища несуть у собі дивовижну історію життя наших предків, адже за ними можна визначити, чим вони займалися, які звички та особливості мали. Існує ряд родових імен, який вказує на те, що дуже любили рахувати гроші.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища. У цьому матеріалі зазначено, що люди дуже серйозно ставилися до фінансових питань та буквально любили перераховувати свої збереження.

Усього таких родових імен налічується сім’я. Однак кількість їх носіїв значно відрізняється.

Йдеться про такі прізвища:

Гривня;

Четвертак;

Копійка;

Галаган;

Пінязь;

Грош;

Коруна.

Найпопулярніше прізвище з цього списку — Галаган. У країні налічується 2804 носії. Більшість людей із цим родовим ім’ям проживає у Києві. Водночас із прізвищем Пінязь в Україні проживає лише 31 особа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища в Україні вважаються найрідкіснішими. Деякі з них практично не мають однопрізвищників у країні. До речі, до цього списку також входить родове ім’я одного з українських політиків.