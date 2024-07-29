До 25 — призовники? Чи можуть в такому віці мобілізувати

Підписати контакт з військом можна і до 25 років

Вік придатності до мобілізації з 18 до 60 років. З 18 до 25 років чоловіки вважаються призовниками. Якщо людина вже має певний дотичний до війська досвід, її відносять до категорії військовозобов'язаних, тобто тих хто підлягає мобілізації.

"РадіоСвобода" нагадує, що військовозобов'язаним призовник обов'язково стає у трьох випадках:

після строкової служби

після військової кафедри

після виповнення 25 років.

В цей час навіть якщо людина не має військово-облікової спеціальності, вона переходить у категорію військовозобов'язаних. Головний документ — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Якщо чоловікові не виповнилося ще 25 років, однак він має досвід строкової служби або військової кафедри, його можуть мобілізувати так само як і тих хто старший за 25 років. Зазначається, що мобілізувати не можуть тих, хто закінчив строкову службу у 2024 році. Їх не мобілізовуватимуть протягом року, адже їхня служба тривала понад визначений термін. Також не мобілізовуватимуть тих, хто пройшов базовий військовий вишкіл, який запровадять з 2025 року. Також у віці до 25 років можна мобілізуватися добровільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекати військовозобов’язаним жінкам із 1 серпня. Медики та фармацевти мають стати на військовий облік.