Отримають не всі? Юрист розповідає, кому може прийти повістка у серпні

У деяких випадках повістки виписуватимуть вручну

У серпні повістки отримають не всі. Є ймовірність, що першими повістки на військово-лікарську комісію (ВЛК) отримають ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

Про це розповів адвокат Роман Симутін у коментарі для ТСН. Він додав, що свої дані оновили понад 4 мільйони людей.

"Отримають повістки не всі. Дані оновили понад 4 мільйони 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйона, які нібито не мають жодних підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання – їм прийдуть повістки", — каже Роман Симутін.

Якщо громадянин не оновив дані, а у реєстрі "Оберіг" немає даних на військовозобов’язаного, то працівники ТЦК підніматимуть паперову справу та вручну виписуватимуть повістку. Таку людину можуть виявити і на блокпосту.

Раніше "Телеграф" писав, чи може заброньований військовозобов’язаний не бути за порядком денним у ТЦК. Тут є лише один законний шлях.

Додамо, що для осіб, які відмовляються від цього документа, передбачено певне покарання. Проте від повістки можна відмовитися без правових наслідків.