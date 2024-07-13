"Це самооборона": у Польщі прокоментували можливість збивати російські ракети над Україною

У Польщі вивчають це питання

Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети в українському повітряному просторі, які прямують до польської території. Відповідну угоду було підписано 8 липня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише ВВС. Він додав, що зараз це лише ідея.

"На даному етапі це лише ідея. У нашій угоді йдеться, що ми вивчимо цю ідею", — зазначив Сікорський.

Міністр наголосив, що Польща є прифронтовою державою, а російські ракети порушують її повітряний простір. Теоретично ця пропозиція поширюватиметься на будь-яку ракету, що рухається територією західної України у напрямку Польщі.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиватимемо їх тільки тоді, коли вони увійдуть у наш повітряний простір, то уламки становитимуть загрозу для наших громадян і нашої власності. А українці кажуть: "Будь ласка, ми не заперечуватимемо, зробіть це в нашому повітряному просторі, коли їм загрожує неминуча небезпека вторгнення на територію Польщі". На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею", — додав чиновник.

Сікорський додав, що це рішення ніколи не буде одноосібним. Польща ніколи не прийме його самостійно.

Додамо, що вирішення цього питання неможливе без схвалення всіх членів НАТО. Однак між країнами-членами Альянсу немає єдиної думки.