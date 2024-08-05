Субсидия через "Дию": как подать документы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Расчет суммы субсидии идет с учетом количества проживающих и их доходов
Подать документы на получение субсидии можно как офлайн, лично в Пенсионном фонде или по почте в адрес органа ПФУ, или используя онлайн-инструменты.
Получить услугу онлайн можно на портале "Дия". Для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина. Это можно сделать с цифровой подписью или через банковскую идентификацию.
В разделе "Услуги" необходимо найти услугу "Заявление на субсидию". Далее – ввести свои данные в профиле пользователя. Если они там есть – проверить правильность.
Следующий шаг – заполнение данных о жилье. В нем вы вводите адрес и выбираете нужные коммунальные услуги, заполняете данные по ним.
При подаче документов через "Дию" вы можете получать субсидию только на счет в банке. Для этого необходимо указать его IBAN.
Предпоследний шаг – указание данных зарегистрированных лиц и членов их семей. В случае, если заявитель арендует жилье или является перемещенным лицом, указывают проживающих фактически. Это необходимо для расчета социальных нормативов услуг, на которые предоставляются субсидия и определение суммы выплаты.
Данные проверяются и заверяются электронной подписью. Следует заметить, что вся предоставленная информация проверяется через реестры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что увеличение, уменьшение или изменение зарегистрированных в жилище лиц, изменение материального положения или большие приобретения нужно регистрировать в ПФУ. Это может изменить сумму субсидии.