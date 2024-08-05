Субсидия через "Дию": как подать документы

Расчет суммы субсидии идет с учетом количества проживающих и их доходов

Подать документы на получение субсидии можно как офлайн, лично в Пенсионном фонде или по почте в адрес органа ПФУ, или используя онлайн-инструменты.

Получить услугу онлайн можно на портале "Дия". Для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина. Это можно сделать с цифровой подписью или через банковскую идентификацию.

В разделе "Услуги" необходимо найти услугу "Заявление на субсидию". Далее – ввести свои данные в профиле пользователя. Если они там есть – проверить правильность.

Следующий шаг – заполнение данных о жилье. В нем вы вводите адрес и выбираете нужные коммунальные услуги, заполняете данные по ним.

При подаче документов через "Дию" вы можете получать субсидию только на счет в банке. Для этого необходимо указать его IBAN.

Предпоследний шаг – указание данных зарегистрированных лиц и членов их семей. В случае, если заявитель арендует жилье или является перемещенным лицом, указывают проживающих фактически. Это необходимо для расчета социальных нормативов услуг, на которые предоставляются субсидия и определение суммы выплаты.

Данные проверяются и заверяются электронной подписью. Следует заметить, что вся предоставленная информация проверяется через реестры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что увеличение, уменьшение или изменение зарегистрированных в жилище лиц, изменение материального положения или большие приобретения нужно регистрировать в ПФУ. Это может изменить сумму субсидии.