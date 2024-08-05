Вбивство Ірини Фаріон: суд ухвалив рішення щодо апеляції Зінченка

Він апелював тим, що провину його підзахисного не доведено

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченко Львівський апеляційний суд залишив під вартою. Адвокат юнака просив призначити фігуранту цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться у трансляції суду. Зазначається, що захист просив відпустити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт, прокурор — залишити хлопця під вартою.

Адвокат Зінченко під час судового засідання апелював тим, що провина його підзахисного не доведена, адже "свідки не розгледіли обличчя нападника". Він також звернув увагу на свідчення очевидців вбивства Ірини Фаріон, у яких немає точного підтвердження, що вони бачили саме Зінченка.

"Кого бачила вона — невідомо, слідство не уточнило цю подію", — заявив адвокат.

За його словами, заяви свідків про зріст його підсудного відрізняються від реальності, а також про тривалість його перебування у місті.

"Зінченко приїхав до Львова 9 числа, а сусідка каже, що вона когось бачила два тижні. Це був точно не Зінченко", — сказав адвокат підозрюваного.

Проте суддя перервав промову адвоката, зазначивши, що не потрібно читати свідчення очевидців, оскільки це не розгляд справи по суті. Адже це засідання стосувалось апеляції запобіжного заходу підозрюваному.

Водночас, прокурор наголосив, що адвокат вириває із контексту обставини, які вигідні стороні захисту. За його словами, свідок могла помилитись щодо зросту підозрюваного.

Прокурор додав, що слідство вбивства Фаріон наразі на початковому етапі та все ще триває. Але він заявив, що речі, в які ймовірно був одягнений підозрюваний, вони і досі не знайшли. А тому є побоювання, що після того, як хлопець вийде, він може їх знищити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що доньку Фаріон можуть покарати за погрози підозрюваному, за словами адвоката Зінченка.