"Наче відчувала": донька Фаріон розповіла про дивні події перед смертю матері

Таких було декілька, але їх справжній сенс вона зрозуміла занадто пізно

Мовознавиця та політична діячка Ірина Фаріон, на честь якої започаткували програму українізації в Івано-Франківську, відчувала свою смерть. Перед замахом на неї було багато дивних подій.

Про них донька мовознавиці Софія Семчишин розповіла в інтерв’ю "УНІАН". Вона також розповіла про погрози професорці, хоча раніше говорила, що не знала про них.

Погрози Ірині Фаріон

Сторінки мовознавиці зламували та погрожували їй письмово і телефоном після звільнення професорки з "Львівської політехніки". Невідомі телефонували також і Семчишин. Проте про погрози чи інші побоювання перед своєю смертю Фаріон не говорила. Вона переживала за рідних.

"Цього вона ніколи не говорила, але останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна і двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи передчуття. Але коли ми йшли вулицею, мама не любила, щоб позаду хтось йшов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі", ― відповіла Семчишин на запитання, чи були якісь побоювання у Фаріон перед смертю.

Дивні події перед смертю діячки

Донька мовознавиці пригадала дивні події перед вбивством матері. Тепер вона надала їм символічне значення.

Семчишин розповіла, що за місяць до смерті Ірина Фаріон захотіла зустрітись зі своїм першим чоловіком, батьком Софії. Вони давно розійшлись, але зберегли хороші стосунки. Чоловік, який воює на Харківському напрямку, отримав відпустку на 10 днів.

"Ми зустрілися 21 червня, за місяць до її загибелі. Пішли на каву, я запропонувала зробити спільне фото. Тоді не могла навіть подумати, що це буде моя остання світлина з мамою і татом. Потім мама запропонувала піти у Гарнізонний храм (21 липня саме у цій церкві відспівували Ірину Фаріон, ― УНІАН). Згодом ми посадили її на тролейбус додому, і вона сказала татові: "Ти, Остапе, ще скоро приїдеш". Наче відчувала", ― згадує Софія.

Це не єдині символічні моменти. Згадала донька Фаріон і про кошеня, яке знайшли під сильною зливою.

"Взагалі перед загибеллю мами було багато таких символічних моментів. Наприклад, незадовго до трагедії мій чоловік їхав з відпустки на фронт, ми з Евою його відвезли на вокзал, а коли повернулися додому, падав сильний дощ, на вулиці почули нявчання ― на дорозі сиділо кошеня. Ми вирішили його залишити собі, назвали Рудиком. Тоді передчуття було якесь дивне ― хтось прийшов, значить хтось має піти? Але що це буде мама, навіть подумати не могли", ― розповіла донька професорки.

Мовознавиця не боялась смерті

Софія Семчишин пригадала ставлення матері до смерті. Вона її не боялась, хоча нібито знала про свою долю.

"Мама колись сказала: "Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають", ― пригадує донька професорки.

Фаріон вбили перед її відпусткою

Семчишин розповіла, що збиралась їхати з дітьми та матір’ю на море. В останньому повідомленні Фаріон написала, що вже зібрала валізи та чекає таксі. Вона мала приїхати до доньки, а потім разом вони б виїхали на море. Та Ірину Дмитрівну чекало інше "море".

"Також я вважаю, що море людей на похороні ― це те море, яке вона так і не побачила. Мама вважала, що під час війни відпочивати треба в Україні", ― сказала Семчишин.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову з небойового пістолета 19 липня. Лікарі намагались її врятувати, але даремно. Мовознавиця померла у лікарні через чотири години після замаху. Вбивця вистрілив з близької відстані та не залишив їй шансів.

Українці відреагували на смерть діячки по-різному. Донька Фаріон сказала, що їй вирвали серце.

З мовознавицею 21 липня попрощались у Львові. Віддати останню шану прийшло багато українців.

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний футболіст. Його схарактеризували як проукраїнського і вихованого хлопця.

Йому вже оголосили підозру у вбивстві та відправили під арешт без права на заставу. На брифінгу МВС розповіли, що він добре підготувався. Зброю, з якої вбили Фаріон, досі не знайшли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці розкритикували Софію Семчишин. Причиною стала її поведінка у суді. Вона грубо висловилась на адресу підозрюваного у вбивстві її матері.

Адвокат підозрюваного пригрозив Семчишин, що відкриє проти неї карну справу. Нібито вона погрожувала його підзахисному вбивством.