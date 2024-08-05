Убийство Ирины Фарион: суд принял решение об апелляции Зинченко

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Львовский апелляционный суд оставил под стражей. Адвокат юноши просил назначить фигуранту круглосуточный домашний арест.

Об этом говорится в трансляции суда. Отмечается, что защита просила отпустить Вячеслава Зинченко под домашний арест, прокурор — оставить парня под стражей.

Адвокат Зинченко во время судебного заседания апеллировал тем, что вина его подзащитного не доказана, ведь "свидетели не разглядели лицо нападающего". Он также обратил внимание на показания очевидцев убийства Ирины Фарион, в которых нет точного подтверждения того, что они видели именно Зинченко.

"Кого видела она — неизвестно, следствие не уточнило это событие", — заявил адвокат.

По его словам, заявления свидетелей о росте его подсудимого отличаются от реальности.

"Зинченко приехал во Львов 9 числа, а соседка говорит, что она видела кого-то две недели. Это был точно не Зинченко", — сказал адвокат подозреваемого.

Однако судья прервал речь адвоката, отметив, что не следует читать показания очевидцев, поскольку это не рассмотрение дела по существу. Ведь это заседание касалось апелляции меры пресечения подозреваемому.

В то же время прокурор подчеркнул, что адвокат вырывает из контекста обстоятельства, выгодные стороне защиты. По его словам, свидетельница могла ошибиться относительно роста подозреваемого.

Прокурор добавил, что следствие убийства Фарион сейчас на начальном этапе и все еще продолжается. Но он заявил, что вещи, в которые вероятно был одет подозреваемый, они до сих пор не нашли. Поэтому есть опасения, что после того, как парень выйдет, он может их уничтожить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь Фарион могут наказать за угрозы подозреваемому, по словам адвоката Зинченко.