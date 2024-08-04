"Це не людина і навіть не тварина": донька Фаріон жорстко висловилася про вбивцю матері

Затриманий не має відчуття провини та почувається самовпевнено, вважає жінка

Донька мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон Софія Особа (також відома як Софія Семчишин) розповіла, що б сказала батькам підозрюваного у вбивстві її матері. Вона заявила, що навіть не підійшла б до них.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН. За словами Особи, батьки В'ячеслава Зінченка (саме так звати підозрюваного) виховали вбивцю.

"Мала б сказати, що вони виховали вбивцю, але вони і самі розуміють, кого виховали. Якби я їх побачила, я б не підійшла. Мені було основне – поговорити з ним, щоб потім мати, що сказати своїм дітям", — каже вона.

Софія додає, що хотіла б побачити людину, яка вбила її маму. Але при зустрічі з підозрюваним відчула, що він не має відчуття провини та почувається самовпевнено.

"Людина, яка може підійти впритул і в когось вистрелити – це не людина, і навіть не тварина. Це істота, яка вбила Ірину Фаріон, яка боролася за мову, бо мова – це зброя", — додає Особа.

Також в неї запитали, що побачила Особа в очах підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Вона відповіла коротко: "Порожнечу".

"А коли він показав язик, цим він показав своє лице. На нього навіть не вплинуло, коли я запитала, що б він відчував, якби вбили його батьків", — підсумувала вона.

Вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Потім лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту на 60 діб без альтернативи внесення застави. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні. За його словами, в цьому випадку такого поняття як сукупність доказів взагалі немає. Окрім цього, Суліма сказав, що доньці вбитої Ірини Фаріон, яка у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного, загрожує карна справа.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватись зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Там було знайдено речі, які можуть належати підозрюваному у вбивстві.