Рус

Доньку Фаріон можуть покарати за погрози підозрюваному, попередив адвокат Зінченка

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Семчишин та Зінченко
Семчишин та Зінченко. Фото Колаж "Телеграфу"

Він заявив, що буде вимагати відеозапис погроз, якщо він є

За те, що донька вбитої Ірини Фаріон у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного у вбивстві матері 18-річного В'ячеслава Зінченка, їй може загрожувати карна справа. Фактично, слова Софія Семчишин — це погрози вбивством і розправою.

"За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", — заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима у розмові з виданням "Українські новини".

Нагадаємо, під час обрання запобіжного заходу хлопцю, який, до речі, не визнав своєї провини, Семчишин накинулася на підозрюваного зі звинуваченнями та погрозами. Зокрема, вона заявила "ти помреш в тюрмі. Ми зробимо все", а також кричала, що Зінченко "вирвав серце цілої нації" та називала його "падлюка остання".

Хоча емоції Софії зрозуміти можна, більшість українців негативно сприйняли її істеричну поведінку у суді. Людям не сподобалися погрози і образи в бік того, чию провину ще навіть не доведено. Українці вважають, що доросла жінка, якою є донька Фаріон, мала б, все ж таки, стримувати свої емоції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо по адвоката Зінченка, Ігоря Сулиму. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у зраді та колаборантстві.

Теги:
#Ірина Фаріон #Донька #В'ячеслав Зінченко