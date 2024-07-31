Доньку Фаріон можуть покарати за погрози підозрюваному, попередив адвокат Зінченка

Він заявив, що буде вимагати відеозапис погроз, якщо він є

За те, що донька вбитої Ірини Фаріон у суді накинулася з погрозами та прокльонами на підозрюваного у вбивстві матері 18-річного В'ячеслава Зінченка, їй може загрожувати карна справа. Фактично, слова Софія Семчишин — це погрози вбивством і розправою.

"За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", — заявив адвокат Зінченка Ігор Сулима у розмові з виданням "Українські новини".

Нагадаємо, під час обрання запобіжного заходу хлопцю, який, до речі, не визнав своєї провини, Семчишин накинулася на підозрюваного зі звинуваченнями та погрозами. Зокрема, вона заявила "ти помреш в тюрмі. Ми зробимо все", а також кричала, що Зінченко "вирвав серце цілої нації" та називала його "падлюка остання".

Хоча емоції Софії зрозуміти можна, більшість українців негативно сприйняли її істеричну поведінку у суді. Людям не сподобалися погрози і образи в бік того, чию провину ще навіть не доведено. Українці вважають, що доросла жінка, якою є донька Фаріон, мала б, все ж таки, стримувати свої емоції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо по адвоката Зінченка, Ігоря Сулиму. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у зраді та колаборантстві.