Для "посилення мотивації": українським депутатам, чиновникам і не лише хочуть дозволити виїжджати за кордон

Один з ініціаторів законопроєкту Петро Порошенко

Окремим категоріям громадян пропонують надати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. Мова про народних депутатів та чиновників, суддів та прокурорів, представників громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, а також експертів з питань нормативних актів та інших, хто має право на бронювання.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 11460, який зареєстрували на сайті Верховної Ради України. Один з ініціаторів законопроєкту Петро Порошенко, експрезидент України, якого нещодавно знову не випустили за кордон.

Законопроєкт пропонує дозволити особам, які мають бронювання, на час відстрочки, безперешкодно виїжджати за кордон за умови пред’явлення документа про відстрочку від призову або документа про бронювання.

Крім того, депутати пропонують передбачити, що у період розгляду питання щодо оформлення бронювання під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного ТЦК та поліція, а також судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України.

При цьому такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як підприємству забронювати працівника в "Дії". Статус можна отримати за кілька годин.