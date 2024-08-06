Звільнено заступника міністра охорони здоров'я України: що про нього відомо

Хто займе вакантну посаду наразі невідомо

У вівторок, 6 серпня, Кабінет Міністрів звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Він обіймав цю посаду з червня 2021 року.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Новина з'явилася в його Telegram.

"Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника Міністра охорони здоров’я України", – йдеться у його дописі.

Хто займе вакантну посаду наразі невідомо.

Довідка

Народився Петро Ємець 22 березня 1981 року в м. Києві.

За освітою він фінансист, магістр з маркетингового менеджменту. Має диплом Київського національного економічного університету. У 2012 році отримав ще й кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.

З 2005 по 2021 рік працює у Міністерстві охорони здоров’я України. Пройшов шлях від головного сп

еціаліста до заступника директора Фінансово-економічного департаменту.

З березня по червень 2021 обіймав посаду керівника експертної групи з питань планування та контролю виконання бюджетних програм Директорату стратегічного планування та координації Міністерства охорони здоров'я України.

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