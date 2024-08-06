Уволен замминистра здравоохранения Украины: что о нем известно

Кто займет вакантную должность пока неизвестно

Во вторник, 6 августа, Кабинет Министров уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения. Он занимал этот пост с июня 2021 года.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Новость появилась в его Telegram.

"Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", – говорится в его сообщении.

Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.

Справка

Родился Петр Емец 22 марта 1981 года в Киеве.

По образованию он финансист, магистр маркетингового менеджмента. У него есть диплом Киевского национального экономического университета. В 2012 году получил квалификацию магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2005-го по 2021 год работает в Министерстве здравоохранения Украины. Прошел путь от главного специалиста к заместителю директора Финансово-экономического департамента.

С марта по июнь 2021 года занимал должность руководителя экспертной группы по вопросам планирования и контроля выполнения бюджетных программ Директората стратегического планирования и координации Министерства здравоохранения Украины.

Ранее "Телеграф" рассказал, что кадровые перестановки в правительстве могут произойти в начале августа.