Не допоміг навіть суд: Тернопільська облрада знову звільнила скандального ексголову

Він також вимагав виплатити йому зарплату

У четвер, 1 серпня, депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення колишнього голови облради Михайла Головка. Перед цим його поновив на посаді Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові.

За звільнення Головка одноголосно проголосували усі депутати, які взяли участь у голосуванні, пише Укрінформу. Всього проголосували 40 депутатів облради.

Як відомо, у червні 2023 року Головко погорів на хабарі. Його затримали співробітники НАБУ, коли він зі своїми помічниками отримав неправомірний зиск у розмірі 600 тисяч гривень.

Його звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня 2023 року. Рішення депутати підтримали одноголосно, проте сам підозрюваний у справі про хабарництво цього не визнав.

Пізніше Головко, вже після затримання, потрапив у черговий скандал. Його звинувачували у лицемірстві.

1 серпня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення Головка на посаді. Також суд зобов'язав виплатити йому зарплату у розмірі 591 тисяча гривень за час "вимушеного прогулу".