Повторний медогляд: коли особи з інвалідністю мають його пройти та що їх очікує, якщо вони не з'являться

Юрист надав розгорнуту відповідь

Під час загальної мобілізації деякі військовозобов'язані в Україні мають право на відстрочку. Таку можливість отримали особи з інвалідністю з усіма ступенями втрати працездатності, але їм необхідно проходити ВЛК через певний період.

Проходити медичний огляд мають громадяни, що вперше отримали інвалідність ті, хто мав її раніше та на початку повномасштабної війни. А строк, за який це потрібно зробити, для кожного визначається індивідуально, як пояснив юрист Дмитро Франчук, передає РБК-Україна.

За його словами, хоча строк, за який необхідно пройти ВЛК, надається індивідуально, але цю інформацію краще уточнити у ТЦК та СП.

Якщо чоловік, який має з'явитись на повторну військово-лікарську комісію, не прийшов, він чекатиме на серйозні наслідки. Серед них є:

скасування групи інвалідності — неявка на повторний огляд може призвести до скасування наявної групи інвалідності, що позбавить особу відповідних пільг та соціального захисту

— неявка на повторний огляд може призвести до скасування наявної групи інвалідності, що позбавить особу відповідних пільг та соціального захисту мобілізація — після скасування групи інвалідності, особа може бути підлягати мобілізації, якщо стан її здоров'я дозволяє нести військову службу

— після скасування групи інвалідності, особа може бути підлягати мобілізації, якщо стан її здоров'я дозволяє нести військову службу адміністративна відповідальність — особи з інвалідністю, які не пройдуть обов'язковий медичний огляд ВЛК у встановлений термін, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок

— особи з інвалідністю, які не пройдуть обов'язковий медичний огляд ВЛК у встановлений термін, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов'язок втрати соціальних пільг та допомоги — у разі непроходження ВЛК, особа може втратити право на певні соціальні пільги та допомогу, яку надає держава людям з інвалідністю

— у разі непроходження ВЛК, особа може втратити право на певні соціальні пільги та допомогу, яку надає держава людям з інвалідністю зміна статусу — непроходження повторного огляду ВЛК може вплинути на поточний військовий статус особи з інвалідністю, включаючи можливе повернення до переліку осіб, які підлягають призову

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати відстрочку від призову, якщо батьки мають інвалідність.