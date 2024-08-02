На фронт чи відстрочка? Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю 3 групи

Законодавство регулює це питання

Військова служба — це обов’язок кожного громадянина, який досяг призовного віку. Проте чинне законодавство передбачає відстрочення певних категорій військовозобов’язаних — серед них і люди з інвалідністю.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, призову на військову службу не підлягають ті, які визнані в установленому порядку особою з інвалідністю.

При цьому група інвалідності законом не конкретизується. У зв’язку з цим люди з інвалідністю і першої, і другої, і третьої групи звільняються від військової служби. Їхня мобілізація можлива лише за власним бажанням.

"За новим законом мобілізація інвалідів 1, 2 і 3 груп можлива тільки за їх власним бажанням – вони звільняються від військової служби, але можуть піти служити, якщо у них з’явиться таке бажання, за контрактом. Тобто, мобілізація людей з інвалідністю III групи не відбувається", ― уточнюють адвокати.

Підставою для встановлення 3 групи інвалідності є помірна тяжкість порушення в організмі, які призвели до обмеження життєдіяльності та працездатності людини. Такі особи потребують соціальної допомоги та соціального захисту.

Раніше "Телеграф" писав, як повторно пройти ВЛК людям з інвалідністю. Також ми писали, хто може отримати відстрочку від призову, якщо батьки мають інвалідність.