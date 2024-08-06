Скандал забудуть, а можливість подорожувати залишиться: експерт розкритикував законопроект Європейської солідарності

Експерт назвав причини, чому лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вніс до ВР законопроєкт, який дозволяє нардепам та чиновникам вільно виїздити за кордон.

Як пише Петро Олещук, головною причиною ініціативи Порошенка є можливість відвідувати своїх військовозобов’язаних синів у Лондоні та дати можливість подорожувати близьким депутатам, чиновникам, прокурорам і суддям.

За словами політичного експерта, головна причина ініціативи Порошенка – побутова.

"Він (Порошенко – ред.) хоче бачитися зі своїми військовозобов’язаними синами, які перед самим початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Хочуть бачитися зі своїми рідними і решта фракції Петра Порошенка. Нардепи від "Євросолідарності" за час перебування в Раді обзавелися віллами та котеджами на курортах Європи. Їх родини та їх діти живуть та навчаються в кращих вузах найбагатших країн ЄС", — зазначає політичний експерт, наголошуючи, що саме тому під цією ініціативою підписалась уся фракція "Євросолідарності".

Також, за словами Олещука, цим законом Порошенко хоче "задобрити" деякі інші суспільні категорії, яким пропонується вільний виїзд за кордон.

"Депутати та чиновники, судді та прокурори також будуть дуже вдячні нардепу. Адже вони зможуть пересиджувати обстріли та відключення світла не у своїх домівках, як всі українці, а за кордоном. А там немає сирен, вибухів та завжди працюють кондиціонери. Примітно, що Порошенко сховав норму про політичний туризм за красивою назвою закону, в якій йдеться про "посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців". Кого саме мав на увазі олігарх: своїх друзів та сусідів по іспанській віллі Свинарчуків чи своїх дорослих синів – не зрозуміло", — написав Петро Олещук.

На думку експерта, лідер "Євросолідарності" усвідомлював наслідки своєї ініціативи.

"Навряд Порошенко не розумів, що під час війни, коли мільйони українців не можуть виїхати за кордон, давати вільний виїзд найбільш одіозним категоріям – це національний скандал. Розумів. Але скандал забудуть, а можливість подорожувати світом залишиться", — підкреслив Олещук.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко звернувся до проросійського єврокомісара з Угорщини Олівера Варгеї з проханням пригальмувати переговори про вступ України до Євросоюзу, якщо Порошенка не випустять за кордон.